Nantes National Handball Cup Palais des Sports Beaulieu / H Arena, 28 août 2021, Nantes.

2021-08-28

Horaire :

Gratuit : oui Sans réservation.La H Arena sera accessible au grand public sur présentation du pass sanitaire (pour les personnes majeures).

Samedi 28 & Dimanche 29 août 2021, 8 équipes venues de toute la France (Joueurs nés en 2006-2007-2008)Après plusieurs semaines de préparation, les bénévoles et salariés du club HBCN sont prêts pour accueillir les 8 équipes qui s’affronteront lors de la NNHC. Cette compétition se déroulera sur deux journées :Samedi 28 août 2021 à partir de 10h15, matchs de pouleDimanche 29 août 2021 dès 9h, matchs de classement (Finale à 15h30) La situation sanitaire a contraint les organisateurs à inviter des équipes exclusivement françaises cette année. Le niveau sera néanmoins relevé ! 3 clubs de l’élite seront représentés : Dunkerque, Chartres et le HBC Nantes.L’Alliance Erdre et Loire, Sully sur Loire, Le Mans, Aunis et Pouzauges complètent, avec grande motivation, les effectifs !Impatients de procéder aux derniers réglages avant de démarrer leur saison, les équipes ont été réparties dans 2 groupes :Poule A – Chartres, Sully, Pouzauges et le HBC Nantes.Poule B – Le Mans, L’Alliance Erdre & Loire, Dunkerque et Aunis

Palais des Sports Beaulieu / H Arena 5 Rue André Tardieu Île de Nantes Nantes