SCUFFLES NARCISSE, 24 novembre 2022 20:00, Nantes.

Jeudi 24 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Au-delà des vestes de survêtement et des samples de moteurs tuning d’un goût discutable, Scuffles défendent la volonté de réunir deux esthétiques rarement assemblées : le garage/punk et la techno. Si elle est avant tout pensée comme légère et festive, la musique du duo tend à emprunter un virage de plus en plus mélodique, désormais en français dans le texte, flirtant ainsi avec les univers cold wave.

Remarqués par France Inter, Tsugi ou encore Rock & Folk dans l’élan d’un nouvel EP dévoilé en novembre dernier et ponctué par un passage à Bars en Trans, Scuffles assoient avec “Sur le bitume” l’évidence d’une collection de tubes irrésistiblement fédérateurs.

Sur des couleurs inspirées de Rendez-Vous, La Femme ou Vox Low à la rencontre d’Arnaud Rebotini, c’est court, simple, frontal et percutant, et toujours de vraies festivités sur scène comme sur des enceintes en after.

NARCISSE 8 rue Guépin, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

jeudi 24 novembre – 20h00 à 21h30