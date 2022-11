HI-FI GEN NARCISSE, 25 novembre 2022 20:00, Nantes.

Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Inspirés des productions de DFA, Soul Wax, Chris Lake, Get a Room ou encore You Man, David et Léa ont pris d’assaut le studio Do you Like pour revisiter, composer et réarranger certains standards Electro, Disco ou Hip hop. Ce projet est la rencontre idéale entre les musiciens et les machines dans l’unique but de faire danser.

https://www.labeldoyoulike.com/hifi-gen

https://www.facebook.com/hifigen/

NARCISSE 8 rue Guépin, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

