Nantes Sous Pression – Le festival nantais de la bière artisanale Nantes, 12 novembre 2019 18:30, Nantes. 12 – 17 novembre 2019 Sur place Voir conditions de participation sur le site du festival. http://www.nantes-sous-pression.com/ Nantes et sa région accueilleront, du 12 au 17 novembre 2019, le festival Nantes Sous Pression : le rendez-vous nantais de la bière artisanale. Nantes et sa région accueilleront, du 12 au 17 novembre 2019, le festival Nantes Sous Pression : le rendez-vous nantais de la bière artisanale. Plus de 35 évenements répartis dans différents lieux du mardi 12 au vendredi 15 novembre : Rencontres avec des brasseurs, ateliers de brassage ouverts au public, dégustations accords mets et bières, expositions, visites de brasseries locales, etc. Le final, point culminant du festival, aura lieu au SOLILAB sur l’île de Nantes, le samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019. Il réunira une quarantaine de brasseries locales, françaises et étrangères. LA PROGRAMMATION Une semaine d’événements dans différents lieux de la région nantaise du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2019 Rencontres de brasseurs : des événements plébiscités qui favorisent l’échange entre le public et les brasseurs.

Visites de brasseries : Possibilité de visiter en soirée plusieurs brasseries, d’effectuer une dégustation et d’échanger avec les brasseurs.

Soirées “Tap Take Over” : Mise à l’honneur d’une brasserie dans un bar avec la présence du brasseur. Ces soirées permettent de découvrir au même endroit une bonne partie de la gamme de la brasserie.

Dégustations accords mets et bières dans trois restaurants de Nantes.

Chasse aux trésors dans Nantes pendant toute la semaine avec des bières à gagner L’agenda est disponible sur le site www.nantes-sous-pression.com Le programme papier est disponible à ces adresses: Le Final au Solilab, samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 Le final au Solilab regroupera 40 brasseries artisanales dont une dizaine de brasseries étrangères. Des ateliers et conférences sur le parcours de brasserie locale, la fabrication ainsi que des événements culturels autour de la bière seront accessibles au public. La liste des brasseries: Tous les évenements et informations sur : http://www.nantes-sous-pression.com/ Nantes Nantes Nantes Loire-Atlantique mardi 12 novembre 2019 – 18h30 à 00h00

mercredi 13 novembre 2019 – 18h30 à 00h00

jeudi 14 novembre 2019 – 18h00 à 03h00

vendredi 15 novembre 2019 – 18h00 à 03h00

samedi 16 novembre 2019 – 12h00 à 03h00

dimanche 17 novembre 2019 – 12h00 à 20h00

