Caroline MOLUSSON présente Ligne de crête, une exposition des productions réalisées lors de son accueil en résidence au Pavillon en mai et juillet 2023. 5 – 30 septembre 1

Caroline MOLUSSON développe une recherche artistique interrogeant la perception et la transformation de l’espace. Elle travaille avec de nombreux médiums : installation,

sculpture, vidéo. Elle utilise des matériaux de son environnement immédiat et reste dans une technique d’improvisation . Considérant la réalité comme une donnée instable qui varie selon le regard que l’on porte sur elle, Caroline MOLUSSON se livre depuis près de dix ans à des expériences conjuguant déplacements, multiplication des points de vue, perte de repères et d’équilibre, exploration du vide. Elle transforme tout ce qui lui tombe sous la main, sans savoir-faire spécifique, mais avec une remarquable acuité. Sa méthodologie doit beaucoup à sa pratique de l’improvisation en danse : réagissant à une situation donnée, elle privilégie allers retours, décomposition et recomposition, recadrage ou autres finitions.

Nantes, Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique