Nantes Digital Week et Salon de la Data Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes Digital Week et Salon de la Data Nantes, 14 septembre 2023, Nantes. Nantes Digital Week et Salon de la Data 14 – 24 septembre Nantes

Nantes Digital Week : Inscription selon événements Salon de la data : Gratuit, inscription obligatoire

Le festival propose une série d’événements, de conférences et d’ateliers pour apprivoiser l’univers numérique et questionner son impact. Nantes Nantes Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Né en 2014, Nantes Digital Week est aujourd’hui devenu l’un des évènements numériques généralistes les plus rassembleurs de France. Chaque année, pendant 10 jours, une centaine d’évènements est proposée au grand public comme aux professionnels, pour permettre à tous de s’informer, se divertir, se former, se rencontrer. Depuis 2018, la Nantes Digital Week accueille chaque année une délégation québécoise emmenée par son partenaire montréalais le Printemps numérique composée de startups, entreprises, étudiants et/ou chercheurs. Inclu dans le programme de la Nantes Digital Week, le Salon de la data : cet événement accueille chaque année sur une journée plus de 1000 participants en présentiel) et propose une programmation pointue (60 conférences, plus de 100 conférenciers) sous un format hybride accessible en présentiel et en distanciel. Le Salon de la data accueille depuis quelques années quelques conférenciers québécois (comme la ville de Montréal avec le LIUM). Pour 2023, le salon de la data souhaite renforcer la présence du Québec, en le mettant à l’honneur et à travers une représentation plus élargie (échanges en cours avec le Printemps numérique).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T08:00:00+02:00

2023-09-24T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Adresse Nantes Ville Nantes lieuville Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Nantes Digital Week et Salon de la Data Nantes 2023-09-14 was last modified: by Nantes Digital Week et Salon de la Data Nantes Nantes 14 septembre 2023 Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique