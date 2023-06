Visite de maison individuelle Nantes Nantes, 21 juin 2019, Nantes.

Visite de maison individuelle Vendredi 21 juin 2019, 12h30 Nantes Réservée aux adhérents

L’Ardepa vous invite à un cycle de visites consacrées aux maisons d’architectes.

La « maison d’architectes » est un objet de fantasme. […] Alors que la première commande est souvent issue de son entourage, on construit sa maison plus tard. Elles sont souvent le fruit d’une production mature, établie. […]C’est bien parce que ces projets questionnent leurs concepteurs-habitants sur leurs besoins les plus élémentaires et leur rapport au monde qu’ils leur permettent de réfléchir au confort pour tous. Il ne s’agit pas d’imposer son mode de vie au plus grand nombre mais bien de comprendre les enjeux de nos existences contemporaines.

Construire pour soi, construire pour les autres par Armelle Le Mouëllic, dans Platforms #9

Nantes 110 av paul bellamy Nantes 44009 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-21T12:30:00+02:00 – 2019-06-21T14:00:00+02:00

PO architectes maison

PO architectes