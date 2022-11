BAMBA CREW MONSIEUR MACHIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BAMBA CREW MONSIEUR MACHIN, 24 novembre 2022 20:00, Nantes. Jeudi 24 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 BAMBA CREW (De 20h à 1h30) Usant ses sandales sur les dancefloors depuis 2015, le Bamba Crew s’est agrandi au fil des anné

es. Si les membres du collectif se tenaient par la main et par leurs platines, ils feraient le tour du monde et du temps, de la Tunisie à l’Indonésie, du Portugal à l’Afrique du Sud, des musiques traditionnelles aux dernières explorations électroniques. Auteur.rices de soirées mémorables ces dernières années et initiateur.rices du festival Ed Mundo, iels arrivent les bras chargés de vinyles ou de Mp3 intemporels. Revenant de voyage, d’un disquaire, de l’Internet, iels viennent partager leurs dernières découvertes, leurs killer tracks, de quoi vous faire dériver férocement à coup de gros câlins mano a mano.

Entre deux papillons qui font l’amour, iels ont tatoué dans le dos : “Ya pas de feu sans fumée !” Djs :

Le Fils Du Tourisme / LaRaFal / Dj Ataya / Magenta / Sancho / DJ Toudonner / Santo Antonio / Covalesky / Rekik / Dosaï / Grand Ministère Flamboyant / Patzo https://www.facebook.com/bambacrew44 MONSIEUR MACHIN 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MONSIEUR MACHIN Adresse 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville MONSIEUR MACHIN Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique