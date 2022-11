FLOWER TOASTER MON ONCLE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

FLOWER TOASTER MON ONCLE, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Emmené par Matthieu Grimm et sa voix chaleureuse de bass crooner, le groupe engage le public dans un twist heureux et haletant. Le répertoire rock n’roll rappelle à chacun ses meilleures soirées, ses premiers amours dans un live électrique qui flirte avec les années 50 tout en gardant la fraîcheur des pollens d’aujourd’hui. https://www.facebook.com/FlowerToaster MON ONCLE 16 Rue d’Alger, 44100 Nantes 44100 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MON ONCLE Adresse 16 Rue d'Alger, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville MON ONCLE Nantes Departement Loire-Atlantique

MON ONCLE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

FLOWER TOASTER MON ONCLE 2022-11-25 was last modified: by FLOWER TOASTER MON ONCLE MON ONCLE 25 novembre 2022 21:00 MON ONCLE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique