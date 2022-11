AÏDA & SISTA LOKA MOJO, 26 novembre 2022 21:00, Nantes.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Sista Loka invite Aïda pour un duo dj

Mélomane et amoureuse du chant, Sista Loka a collectionné des vinyles, joué des classiques et des finesses de la black music pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, passée au numérique, elle ambiance avec des musiques dancefloor, de l’afrobeats au dancehall, du hip-hop à

l’électropical…des influences qui se croisent et se rassemblent dans un esprit convivial !

Dj Aïda a trouvé son style original et varié à travers son expérience et ses voyages. Elle passe par la disco house au tropical groove sans oublier la rare soul, le old school hip hop et le reggae dancehall. Elle a su s’entourer d’un réseau de DJ et d’artistes qui l’ont poussé à se lancer.

MOJO 79 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique

