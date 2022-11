MICRO COMEDY FESTIVAL MICRO COMEDY CLUB Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MICRO COMEDY FESTIVAL MICRO COMEDY CLUB, 25 novembre 2022 19:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 19h30, 21h00 Sur place Entrée payante : 10€ https://yurplan.com/orga/Micro-Comedy-Club/20829#/

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Spectacles à 19H 30 & 21H 00 Venez découvrir le premier bar dédié au Stand-Up de Nantes !

Pour se marrer autour d’un verre et passer une soirée avec les meilleurs humoristes Nantais. Tous les vendredis retrouvez 4 humoristes sur scène pour plus d’une heure de spectacle ! MICRO COMEDY CLUB 59 Quai de la Fosse, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h30 à 20h30

vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h00

Détails Heure : 19:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MICRO COMEDY CLUB Adresse 59 Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville MICRO COMEDY CLUB Nantes Departement Loire-Atlantique

MICRO COMEDY CLUB Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

MICRO COMEDY FESTIVAL MICRO COMEDY CLUB 2022-11-25 was last modified: by MICRO COMEDY FESTIVAL MICRO COMEDY CLUB MICRO COMEDY CLUB 25 novembre 2022 19:30 MICRO COMEDY CLUB Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique