Opération de ramassage des déchets à Nantes Nord Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier Nantes, lundi 29 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-29 09:00 – 12:30

Gratuit : non

Rendez-vous proposé par les habitantes et habitants, associations, commerçants et bailleurs du quartier Nantes Nord. Départ : au 7 bis rue Jacques Cartier. Lundi 29 janvier 2024de 9h00 à 11h30 : ramassage secteur Chêne des anglaisde 11h30 à 12h30 : pot et échanges Pinces, gants et sacs fournis sur place.

Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier Nantes Nord Nantes 44300

02 51 77 11 77 02 40 41 61 30