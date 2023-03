Rencontre « Habiter poétiquement la ville » Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Lecture « Habiter poétiquement la ville », avec Marie-Hélène Prouteau Mercredi 15 mars, 15h00 1 « Habiter poétiquement la ville », rencontre-Lecture avec Marie-Hélène Prouteau à Nantes A l'invitation de l'Orpan, Marie-Hélène ¨Prouteau autrice d'une douzaine de livres partagera son regard sur Nantes en lisant des extraits de son livre « la Ville aux Maisons qui penchent, suites nantaises » (éditions La Chambre d'échos). Il s'agit d'une déambulation sensible dans Nantes où l'Histoire se mêle au présent. Au gré de flâneries rêveuses touchant à la vie ouvrière, artistique de Nantes, il y a, plus particulièrement, des évocations de William Turner venu à Nantes, du Joueur de vielle de Georges de La Tour au musée d'arts, de Robert Badinter enfant juif réfugié à Nantes pendant la guerre, des géants de Royal de Luxe… Passent aussi diverses figures anonymes, bateliers, ouvriers, femmes croisées dans la ville, telle Lala, immigrée marocaine habitant Malakoff. Il y a l'histoire inouïe de Madame Keravec présentée dans l'exposition « En guerres » au château des Ducs de Bretagne et qui a perdu quatre fils à la guerre de 1914-1918. Et aussi Elisa Mercoeur, Lola du film de Jacques Demy ou des créatrices nantaises, telle la peintre Olga Boldyreff. Mercredi 15 mars, 15h, Médiathèque Floresca Guépin , 15 rue Haluchère,Nantes. contact Orpan : Ludovic Lambour : 0783321264

Détails Heure : 15:00 Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 rue de la Haluchère Ville Nantes

