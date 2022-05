Cultivez votre science cartographique avec OpenStreetMap Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cultivez votre science cartographique avec OpenStreetMap Médiathèque Floresca Guépin, 30 novembre 2019 14:00, Nantes. Samedi 30 novembre 2019, 14h00 Sur place Accès libre et gratuit sur inscription 02 40 93 41 60, echosciencesnantesmetropole@gmail.com À la découverte d’ OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre : ateliers thématiques et “cartopartie” Dans le cadre de « Nantes en sciences » les contributeurs nantais à OpenStreetMap, la carte collaborative libre, vous invitent à venir découvrir ce projet cartographique et à y participer. Deux types d’animations vous sont proposés : 1/ “À la découverte d’OpenStreetMap” Des ateliers thématiques vous font découvrir la richesse et les possibilités d’OpenStreetMap.

Les thèmes vous seront proposés au début des ateliers. Débuts des ateliers à 14 h, 15 h et 16 h

Durée : environ 50 minutes

Il est possible de participer à plusieurs ateliers. 2/ “Cartographiez votre rue,votre quartier, votre ville, … le monde entier” Participez à une «cartopartie» (collecte d’informations sur le terrain) destinée à améliorer OpenStreetMap.

Les contributeurs nantais vous montreront quelles sont les informations récoltables et comment faire pour les répertorier. Ensuite vous apprendrez à enrichir la carte en y ajoutant vos notes. Début de la cartopartie à 14 h

Durée : environ 2 h 30 Infos pratiques : Lieu : L’événement aura lieu à la médiathèque Floresca Guépin

: L’événement aura lieu à la médiathèque Floresca Guépin Venir : Tram ligne 1 – arrêt Souillarderie | Bus C7 : arrêt Cousteau

: Tram ligne 1 – arrêt Souillarderie | Bus C7 : arrêt Cousteau Accès libre et gratuit Inscription obligatoire : Médiathèque Floresca Guépin : 02 40 93 41 60

EchoSciences Nantes Métropole : echosciencesnantesmetropole@gmail.com Programme détaillé de « Nantes en Sciences » sur EchoSciences Nantes Métropole

=> https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/nantes-en-sciences Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique samedi 30 novembre 2019 – 14h00 à 17h00 Logo originel par Ken Vermette – CC BY-SA 3.0

