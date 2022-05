Rencontre mensuelle OpenStreetMap Médiagraph Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre mensuelle OpenStreetMap Médiagraph, 12 mars 2020 18:30, Nantes. Jeudi 12 mars 2020, 18h30 Sur place Entrée libre et gratuite Rencontre mensuelle des contributeurs et contributrices nantais.e.s À l’occasion de l’édition 2020 de « Libre en Fête » et de leur réunion mensuelle, les contributeurs.trices nantais.es vous invitent à venir découvrir OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre. Découvrez ce qu’est OpenStreetMap, comment la carte est fabriquée, les manières dont tout le monde peut y contribuer pour l’enrichir, ses multiples usages et son potentiel insoupçonné. Cette rencontre est ouverte à tout le monde. Information : Le lieu de réunion est équipé d’ordinateurs mais n’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : ordinateurs portables, tablettes, smartphones. Lieu de réunion : Médiagraph – 1 rue d’Auvours – 44000 Nantes >>> Localisation sur la carte Itinéraires pour venir : en voiture, en vélo, à pied. Médiagraph 1 rue d’Auvours 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique jeudi 12 mars 2020 – 18h30 à 21h30

