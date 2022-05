Rencontre mensuelle OpenStreetMap Médiagraph Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre mensuelle OpenStreetMap Médiagraph, 9 janvier 2020 18:30, Nantes. Jeudi 9 janvier 2020, 18h30 Sur place Entrée libre et gratuite Rencontre mensuelle des contributeurs et contributrices nantais.e.s Tous les mois les contributeurs et contributrices nantais.e.s à la carte numérique collaborative libre OpenStreetMap se réunissent.

Ces rencontres, libres et gratuites, sont ouvertes à tout le monde. Thème :

Pour cette première réunion de 2020 nous pourrons établir une liste des thèmes pour l’animation des ateliers suivants. Proposez vos idées, faites part de vos envies, parlez de vos projets,… Infos :

Le lieu de réunion est équipé d’ordinateurs mais n’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : ordinateurs portables, tablettes, smartphones. Lieu de réunion :

Médiagraph – 1 rue d’Auvours – 44000 Nantes >>> Localisation sur la carte

Médiagraph 1 rue d'Auvours 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique jeudi 9 janvier 2020 – 18h30 à 21h30

