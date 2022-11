B6K MANGOUSTE, 26 novembre 2022 20:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Née d’un projet d’album du rappeur nantais Bobby 6 Killer, une tribu de six musiciens aux influences musicales diverses

s’est formée autour du MC pour proposer une formule originale et gorgée d’énergie.

Le groupe se définit par son groove et son métissage musical.

En confrontant la plume à la fois virulente et poétique du rappeur à des sons reggae, rock, hip-hop, afro, funk (…),

B6K et la Nouvelle Tribu assurent une ambiance festive et conviviale auprès d’un large public.

MANGOUSTE 30 rue Fouré, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

