Nantes Maker Campus Nefs / Machines de l’Ile, 8 juillet 2022, Nantes.

2022-07-08

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non 6 € à 10 € la journée Billetterie en ligne : reservation.lesmachines-nantes.fr

du 8 au 10 juillet 2022. Après le succès de l’édition 2021 qui a rassemblé plus de 450 Makers et accueilli 5000 visiteurs sous les nefs, Nantes Maker Campus revient pour une 6e édition consacrée à la culture Maker sous toutes ses formes. Les artistes et les Makers seront au rendez-vous pour présenter leurs projets, leurs créations, leurs inventions et partageront avec le plus grand nombre leurs compétences et leurs savoir-faire. Et des invités remarquables : – La roue de Charon, une œuvre créée par Peter Hudson pour le Burning Man (USA), – La Compagnie La Machine et le Grand Héron présents sur le site pour des essais en vol, – Le développement de l’axe Nantes Kinshasa (RDC) avec la présence d’artistes Makers africains, – Et 10 artistes constructeurs de machines et d’univers qui ont répondu à notre invitation pour ce campement d’artistes 2022. Retrouvez le programme sur nantesmakercampus.fr

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr