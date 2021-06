Nantes Maker Campus Nefs / Machines de l’Ile, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Nantes.

2021-07-04 du 2 au 4 juillet 2021

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non 10 € / 6 € réduit / Gratuit (moins de 6 ans)Billetterie : reservation.lesmachines-nantes.fr du 2 au 4 juillet 2021

Depuis 2016, Les Machines de l’île et Makeme organisent Nantes Maker Campus, un événement qui célèbre le mouvement des Makers en créant une rencontre unique au monde entre artistes, Makers et professionnels. L’événement accueille chaque année des milliers de visiteurs qui affluent pour découvrir les nouvelles inventions des Makers et des professionnels, les tester et participer aux ateliers. Après plus d’un an de restrictions, Nantes Maker Campus 2021 sera la première manifestation autorisée sur le site des Machines de l’île de Nantes. Le public, les artistes et les Makers seront là, avec un besoin vital de rencontres et d’échanges… Nous avons eu 2 ans pour préparer cette édition. Cette période d’isolement, hors du temps, a été mise à profit par les makers et les artistes pour développer leurs projets, inventer et fabriquer. Pour cette édition, plus de 70 % des 120 exposants makers sont invités pour la première fois. Tout public. Programme sur www.lesmachines-nantes.fr/nantes-maker-campus

Nefs / Machines de l’Ile Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes