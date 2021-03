Probiomer : les secrets d’un savoir-faire horloger entre terre et océan Maison des Etats-Unis de Nantes, 2 avril 2021 14:00-2 avril 2021 15:00, Nantes.

La Galerie de l’Horloge du Passage Pommeraye à Nantes rappelle que le savoir-faire horloger à la croisée des sciences, des arts et de la technique a rayonné bien au-délà des océans.

Depuis le 16 décembre 2020, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Si cette inscription met en valeur une tradition franco-suisse, le savoir-faire horloger s’est aussi aventuré jusqu’aux côtes de Floride, grâce à l’établissement de huguenots Nantais. Ces protestants francophones vont véhiculer des techniques et un savoir-faire, d’une région et d’un pays à l’autre, près de l’actuelle Jacksonville jumelée avec Nantes depuis les années 80.

A la croisée des sciences, des arts et de la technique, cet arc horloger transatlantique a inspiré un terreau d’inventions toutes aussi étonnantes avec Bouguenais et Nantes.

Dans le cadre de la préparation d’un ouvrage : « Les avatars de la Grande Rue des Stuarts », Kevin Lognoné nous présentera comment son arrière grand-père, Théophile Lognoné, bijoutier-horloger, a utilisé des micro-techniques d’horlogerie (réparation de montres-bracelet) pour mieux nourrir la terre. Dans les années 30, l’orfèvre observe les propriétés du calcium organique vivant. Ce minéral, présent dans des coquilles d’huitres et minéraux marins, permet de fertiliser des sols et d’améliorer la recherche en nutrition-santé. Pendant la crise de 1936, sa découverte reçoit la prime d’honneur du ministère de l’agriculture. Motif ? Il vient d’inventer un complément alimentaire naturel, capable de renforcer le calcium de coquilles d’œufs et d’approfondir de nouvelles recherches pour demain.

Suite aux changements du monde agricole d’après-guerre, l’idée de se regrouper pour être innovant parait de plus en plus pertinente. Un paysan Bouguenaisien, encore très jeune : Henri Robichon encourage les paysans à s’unir en syndicats libres et autonomes. Plus tard, il fondera l’Union des Syndicats Agricoles de Loire-Inférieure, connue pour son journal : la Terre Nantaise. Il sera président de la coopérative agricole de Nantes et fondateur de la coopérative laitière de la région nantaise (aujourd’hui Terrena). Il deviendra maire de Bouguenais de 1947 à 1971.

Kevin Lognoné reviendra sur ce mouvement qui a agi comme une boite à idées pour faire de Nantes une « Babylone » de l'agroalimentaire et du consommer autrement entre terre et océan.

Maison des Etats-Unis de Nantes 15 Quai Ernest Renaud, 44100 Nantes 44100 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

vendredi 2 avril – 14h00 à 15h00

