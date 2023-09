En tricotant nos rêves Maison des confluences Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes En tricotant nos rêves Maison des confluences Nantes, 10 avril 2024 15:00, Nantes. En tricotant nos rêves Maison des confluences Nantes Mercredi 10 avril 2024, 15h00 Spectacle jeune public – à partir de 3 ans Mercredi 10 avril 2024, 15h00 1

https://mailtrack.io/trace/link/9fb5f39dbd6703961b8f27a4a9b3046c2b2e55b2?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fatelier-du-livre-qui-reve%2Fevenements%2Fen-tricotant-nos-reves-10-avril-2024-maison-des-confluences-nantes&userId=174831&signature=afc3cf35b5f17f2c Comment vivre dans un pays où tout le monde a le même prénom ? Pas facile pour le père noël de distribuer les cadeaux ou le facteur de remettre le courrier.

Pour répondre à cette question, venez sur le banc de Mr Ours – poète à ses heures – pour, en un saut de lapin, découvrir un cirque extraordinairement léger comme une plume, écouter des histoires extraordinairement farfelues et rencontrer des personnages extraordinairement hors du commun. Avec cette nouvelle création Le livre qui rêve fait l’éloge de la différence avec beaucoup d’humour.

La différence est ordinaire, puisque nous sommes tous différents. Mais elle est aussi extraordinaire, puisque nous sommes tous uniques. Nouvelle création du livre qui rêve ! Maison des confluences 4 place du muguet nantais Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison des confluences Adresse 4 place du muguet nantais Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison des confluences Nantes

Maison des confluences Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/