La sorcière disco Maison de Quartier des Confluences Nantes

Nantes

La sorcière disco Maison de Quartier des Confluences, 8 mars 2023 15:00, Nantes. Spectacle participatif ( à partir de 5 ans et tout public) où les jeunes spectateurs deviennent des Sorciers-comédiens. Mercredi 8 mars, 15h00 1

https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/evenements/la-sorciere-disco-mercredi-8-mars-2023 Spectacle participatif ( à partir de 5 ans et tout public) où les jeunes spectateurs deviennent des Sorciers-comédiens. C’est l’histoire d’une sorcière. Elle est méchante, elle est affreuse et il n’y a qu’une seule chose qui l’intéresse : manger des enfants.

Comment va-t-elle donc faire pour piéger un maximum de bambins délectables ? Pour participer à cette fête, n’oubliez pas de revêtir votre costume de sorcier ! Les enfants laissent leur imagination vagabonder avec ce spectacle où ils peuvent vivre de grandes aventures. Pour sauter à pieds joints dans le monde du fantastique.

Heure : 15:00

