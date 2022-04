OPE – Objectif Parrainage Emploi avec Croix-Rouge / Nantes Métropole Habitat / Transdev … Maison de quartier Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

OPE – Objectif Parrainage Emploi avec Croix-Rouge / Nantes Métropole Habitat / Transdev … Maison de quartier Bottière, 5 mai 2022 09:00, Nantes

L’association Un Parrain 1 Emploi, créée il y a 25 ans par la Jeune chambre économique de Nantes, emmène ses « marraines/parrains » à la rencontre du public en quête de solutions professionnelles. Pour rappel, au quotidien nous mettons en relations des chercheurs d’emplois avec des professionnels de secteurs variés les dits « marraines/parrains » (chefs d’entreprises, cadres, indépendants, employés etc.) afin de les aider dans leurs actions. Et ça marche ! • Une journée dans un quartier nantais pour booster la vie pro.

OPE aura lieu le jeudi 5 mai à la maison de quartier de la Bottière • Une journée pour 2 actions

MATIN : Nos marraines et parrains échangent en petits groupes et mettent les candidats en confiance. Ils ressortent avec une façon plus efficace de se présenter dans les 3 premières minutes d’un entretien. APRES-MIDI : Recruteurs présents > Nantes Métropole Habitat / Transdev / Agepla / Synergie / Etti Humando / La Croix-Rouge > Ils seront présents pour rencontrer sur place les candidats à leurs offres d’emploi. Maison de quartier Bottière 47 route de sainte-luce Nantes 44980 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique jeudi 5 mai – 09h00 à 16h30

