OHIO MAISON CAFÉ, 26 novembre 2022 19:21, Nantes.

Samedi 26 novembre, 19h21 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

On s’appelle OHIO et on est un groupe de rock basé à Nantes. On est trois (batterie, basse, guitare) et on compose avec des influences Sonic Youth, Thurston Moore, Pavement, Dinosaur Jr, Neil Young..

MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 19h21 à 20h30