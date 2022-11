DJ MOAR MAISON CAFÉ Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

DJ MOAR MAISON CAFÉ, 25 novembre 2022 21:00, Nantes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Du boom bap à la nu-disco, en passant par la cumbia, le reggae ou le jazz, Moar trouve toujours LE son que les autres veulent entendre. Ses DJ sets ont déjà retourné les foules auprès d’artistes comme Dj Cam, Guy Cuevas, Roy Ayers, Opolopo, Rayko… Si vous le cherchez en ce moment, il est très probablement en train de fouiller des bacs poussiéreux en quête de la perle qui enflammera la prochaine piste de danse qu’on lui confiera.Et vous savez quoi ? On parierait même qu’il réussirait à faire swinguer votre chat… Instagram @djmoar

MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes

