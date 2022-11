RUBIN STEINER MAGMAA, 24 novembre 2022 19:00, Nantes.

Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

De 19h à 1h.

En 20 ans et 10 albums, le tourangeau Rubin Steiner s’est amusé à sampler du vieux jazz,à faire tourner des arpeggios de synthé analogique, à jouer avec des boites à rythmesdansantes, à faire hurler sa guitare, à composer des hymnes exotica, rock n’roll, discopunk et même hip-hop. Ces dernières années, il a laissé tomber les samples et lesguitares pour se concentrer sur un dispositif 100% électronique, mais toujours avec savision très singulière de la danse, son dada : des ambiances SF, un tempo ralenti, del’amour et des sons retro-futuristes. Certains trouveront ça techno, d’autres rock n’roll,d’autres encore post-punk ou disco. Comme d’habitude, Rubin Steiner ne fait que duRubin Steiner, et toujours en mode DIY, abyssal et spontané, sans chercher à caresserdans le sens du poil.

www.facebook.com/rubinsteinerofficial

MAGMAA 15 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

jeudi 24 novembre – 19h00 à 23h59