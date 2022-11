CARTE BLANCHE // ASSOCIATION GET UP! MAGMAA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

CARTE BLANCHE // ASSOCIATION GET UP! MAGMAA, 25 novembre 2022 19:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De 19h à 1h L’association Get Up développe et diffuse la culture reggae dans l’agglomération nantaise et organise le DUB CAMP festival premier grand festival européen de Soundsystem Dub/Reggae. https://www.assogetup.com/

https://www.facebook.com/DubCampFestival/ MAGMAA 15 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h00 à 23h59

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MAGMAA Adresse 15 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville MAGMAA Nantes Departement Loire-Atlantique

MAGMAA Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

CARTE BLANCHE // ASSOCIATION GET UP! MAGMAA 2022-11-25 was last modified: by CARTE BLANCHE // ASSOCIATION GET UP! MAGMAA MAGMAA 25 novembre 2022 19:00 Magmaa Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique