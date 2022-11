ZONE ROUGE MACADAM Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

MACADAM, 26 novembre 2022 23:58, Nantes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De 00h à 6h30 Nouvelle saison, reprise de leur résidence à Macadam, Zone Rouge invite Licaxxx ! Le projet, créé en 2019 vise à rendre visible les femmes, la communauté LGBTQIA+ et les personnes minorisées au sein des musiques électroniques. L’objectif : mener une réflexion autour de l’intersectionnalité pour permettre des dancefloors plus safe et des événements inclusifs pour tous·tes. Line up et Timetable : 00:00 – 02:00 Miya (Nantes, FR)

(House – Disco – Rave)

Instragram : https://www.instagram.com/mira.julie_/

Soundcloud : 02:00 – 4h30 Licaxxx (Tokyo, JP)

(House, Techno Rave, Breaks)

Instagram : https://www.instagram.com/licaxxx1/

Facebook : https://www.facebook.com/licax3.official/

Soundcloud : 04h30 – 06h30 Matilda (Nantes, FR)

(Rave – Techno Tribal – House – Breaks)

Instagram : https://www.instagram.com/matilda.gx4/

MACADAM 17 rue Jules Launey, 44100 Nantes

