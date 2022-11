VERNISSAGE // CHLOE MALAISE L’UBIK Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Vernissage le 24 novembre à 18h. Par une pratique étroitement liée au son, à l’installation sonore, à l’expérience électronique et au hacking, Chloé Malaise développe un projet artistique qui s’attache à examiner notre environnement hyper électronique et matériel. Tant par l’installation que par la performance live ou la création d’outils sonores, ses projets prennent la forme de réappropriations formelles et/ou technologiques qui interrogent nos rapports à ces architectures et technologies qui nous entourent. Par des mises en scènes empruntant souvent à l’esthétique de la science fiction, elle dénonce autant l’intangible du techno-positivisme dominant, qu’elle stimule l’utopie d’un monde techno-actif où l’interface de l’objet ne joue plus seulement le rôle de boite noire, mais où l’utilisateur peut transgresser les règles et les faire dévier vers une utilisation sensible et poétique. https://www.chloemalaise.net/ L’UBIK 43 Rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 18h00 à 21h00

