NOÊL À LA FERME EN LOIRE-ATLANTIQUE Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

Nantes,Loire-Atlantique

Noêl à la ferme. Du 18 novembre au 31 décembre 2023, Rencontrez nos agriculteurs lors d’une visite festive et gourmande..

2023-11-18 fin : 2023-12-31 . .

Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Christmas on the farm. From November 18 to December 31, 2023, meet our farmers during a festive and gourmet visit.

Navidad en la granja. Del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, conozca a nuestros agricultores en una visita festiva y gastronómica.

Weihnachten auf dem Bauernhof. Vom 18. November bis zum 31. Dezember 2023, Treffen Sie unsere Landwirte bei einem festlichen und leckeren Besuch.

