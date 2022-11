TRAGIC MOVIE SCENE LIVE BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Tragic Movie Scene est un groupe Nantais fraîchement formé par 5 jeunes musiciens. TMS pioche dans ses influences éclectiques pour développer un univers dense, mélancolique et atmosphérique. Avec sa prose hurlée sur son instrumentale aux frontières du math-rock et du hardcore mélodique, le quintet déploie une énergie brute et explosive. LIVE BAR 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 19h00 à 21h00

