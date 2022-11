SUNGIANT LIVE BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 27 novembre, 19h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Sungiant est le versant musical d’une histoire d’amitié, un interstice où Clémence Camille et Anne-Lise susurrent leurs sensations d’étrangeté quotidienne, la difficulté des relation, les colères qui les animent aux oreilles qui veulent les écouter.

Entre chansons mûries depuis quelques années et compositions récentes ce trio guitare/basse/batterie propose un set nerveux mais intimiste. LIVE BAR 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique dimanche 27 novembre – 19h00 à 20h30

