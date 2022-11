CORRÜPT LIVE BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

CORRÜPT LIVE BAR, 26 novembre 2022 21:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 De La Rochelle, beaucoup gardent en tête des images du Vieux port, de pierres de tailles aux bonnes odeurs d’embruns. Oui, mais avec Cörrupt, c’est plutôt des bas-fonds de la ville dont il est question: les dessous de ponts, les ruelles sombres où peu de monde ose s’aventurer. Côrrupt, fondé en 2012 se caractérise par une musique chaotique, à mi-chemin entre le Punk, le Hardcore, le Metal et la Noise. Un hybride qui ne laisse pas indifférent: soit on adhère sans limite, soit on passe son chemin. Un choix sans juste milieu, à l’image du groupe… LIVE BAR 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LIVE BAR Adresse 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LIVE BAR Nantes Departement Loire-Atlantique

LIVE BAR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

CORRÜPT LIVE BAR 2022-11-26 was last modified: by CORRÜPT LIVE BAR LIVE BAR 26 novembre 2022 21:00 LIVE BAR Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique