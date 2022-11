GARGANTÜA LITTLE ATLANTIQUE BREWERY, 25 novembre 2022 23:30, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Depuis 2015, le duo tresse une pop techno hybride aux multiples niveaux de lectures.

Mêlant les codes du black metal à une chanson française électronique réinventée, GARGÄNTUA ne ménage pas son public.

Entre le trash et l’ironie, c’est un vibrant décalage que le groupe réussit à provoquer, fédérant adeptes et néophytes en une seule et même marée humaine qui fête ce moment de choix où tout est permis.

Armés de 2 EP’s, 2 albums et une dizaine de clips,

J4N D4RK (chant) et GOD3FROY (machines) ont parcouru la France de Paris à Marseille (Machine du Moulin Rouge, le Bikini, La Vapeur, L’Aeronef) et enflammé des scènes aux côtés d’artistes tels que Carpenter Brut / Billx / Dope D.O.D / The Horrorist

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes 44100 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

