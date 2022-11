TROUPE LAIT CHAUD LES BRASSES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 2 actes : 15h30-17h et 19h-20h30 Improvisation théâtrale généreuse et complice, saupoudrée d’un peu de folie. LES BRASSES 5 mail Pablo Picasso, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 15h30 à 17h00

samedi 26 novembre – 19h00 à 20h30

