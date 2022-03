Gentilles mais pas que… Les Ateliers Magellan, Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Gentilles mais pas que… Les Ateliers Magellan, Nantes, 15 avril 2022 19:00, Nantes. 15 – 24 avril Sur place Accès à prix libre. contact@interstices.pro Du 15 au 24 avril 2022, “Gentilles mais pas que…” est une exposition collective autour des questions de genre et des paroles de femmes. GENTILLES MAIS PAS QUE… EXPOSITIONS • SPECTACLES • ATELIERS L’association InterStices, la Cie Ecart et le Théâtre Onyx vous proposent une semaine en immersion autour du spectacle Gentilles. «Nous avons une heure. Une unique heure pour honorer le ventre, la colère, le jouir, tout ce qu’un espace libre inspire à cinq personnes assignées femmes.» A cette occasion, nous vous proposons pendant 10 jours des expositions et des ateliers regroupant une quinzaine d’artistes qui présentent des œuvres autour du genre et des paroles de femmes.

Enfin, deux représentations du spectacle Gentilles vous sont proposées : en mixité choisie aux Ateliers Magellan et tout public au Théâtre Onyx. Au programme : EXPOSITIONS

• Hélène Defromont // Gravures

• Laurence Broydé // Sculptures à porter

• Amélie Patin // Illustration

• Collectif à Côté // Installation – architecture

• Collectif Étrange Miroir // Installation sonore ► 16h-20h en semaine + 14h-18h les week-end

► Accessibles à toutes et tous

► Accès à prix libre ATELIERS

• Madame Pignon // Auto-réparation de vélo

• Collectif Fil // Construction ► Atelier en mixité choisie (femmes, personnes trans, inter et non binaires)

► Sur inscription, accès à prix libre. SPECTACLES

• Gentilles // Cie Écart

• Christine Maltête-Pinck // Performance dansé ► En mixité choisie (femmes, personnes trans, inter et non binaires)

► Accès à prix libre. PROGRAMME COMPLET ►► https://www.interstices.pro/aux-ateliers-magellan Plus d’informations : contact@interstices.pro Les Ateliers Magellan, Nantes 12 quai Magellan 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 15 avril – 19h00 à 21h00

samedi 16 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 17 avril – 14h00 à 18h00

lundi 18 avril – 16h00 à 20h00

mardi 19 avril – 16h00 à 20h00

mercredi 20 avril – 16h00 à 20h00

jeudi 21 avril – 16h00 à 20h00

vendredi 22 avril – 16h00 à 20h00

samedi 23 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 24 avril – 14h00 à 18h00

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

