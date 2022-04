UltraFree:Free – Soup Quartet + Natrajaor (Open session) Les ateliers de Bitches, 14 mai 2022 20:30, Nantes.

Samedi 14 mai, 20h30 Sur place Prix libre minimum 3€ https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/ultrafree-free-soup-quartet-natrajaor-open-session

Ni improvisation, ni rock, ni jazz, ni musique électronique, ni musique amplifié mais un peu tout ça avec beaucoup de Free.Free comme libre.

Ni improvisation, ni rock, ni jazz, ni musique électronique, ni musique amplifié mais un peu tout ça avec beaucoup de Free.Free comme libre.

Les soirées UltraFree: s’adaptent à de nombreux genres et instrumentations tout en gardant cet esprit de liberté que nous recherchons.

SOUP QUARTET – Pickett/Urspung/Ottavi/Lemporte

(Graz/Nantes/Besançon)

Un quatuor batterie, guitare préparé, sax et violoncelle, très énergique, improvisé, free et jusqu’au boutiste. Sans compromis la musique du quartet se veut un croisement de genre musicaux au confins du jazz et la musique expérimentale libre. On ne s’attend à rien, on vient et on prend une superbe avalanche sonore!

NATRAJAOR GRAND ENSEMBLE

(Open Session – UltraFree)

Depuis années cet orchestre de musiciens nantais de la scène freejazz et improv travaille ensemble dans de nombreuses sessions ouvertes à tous. Natrajaor est le groupe resserré issu de ces sessions ouvertes. Ca pulse grave! C’est de l’UltraFree comme ils aiment à le dire, leur musique est toujours intense et imprévisible comme doit l’être toute musique libre!

Pour cette soirée Natrajaor s’ouvre à tous les musiciens souhaitant faire du FreeJazz, de l’improvisation bruyante et sans repère!

Inscription à orga@apo33.org

(Sax+batterieS+basse+electronics+TrompetteS)

https://natrajaor.bandcamp.com/releases

Les ateliers de Bitches 3 rue de Bitche, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

samedi 14 mai – 20h30 à 23h00