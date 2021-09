Nantes Les ateliers de Bitches Loire-Atlantique, Nantes Soirée UltraFreeJazz Les ateliers de Bitches Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soirée UltraFreeJazz Les ateliers de Bitches, 12 novembre 2021 20:00, Nantes. Vendredi 12 novembre, 20h00 Sur place Tarif libre Les UltraFreeJazz Night sont des nouvelles soirées centrées autour des nouvelles formes de pratiques du Free jazz. Ni improvisation, ni rock, ni jazz, ni musique électronique, ni musique amplifié mais un peu tout ça avec beaucoup de Free.

Free comme libre

Libre de jouer fort, énergétique, de s’écouter ou de pas s’écouter. Dans la lignée de la musique free-jazz, l’ultraFreeJazz réclame encore plus de liberté à la fois instrumentale mais aussi d’amplification ou pas, de déconstruire à l’envie et au désir de se libérer.

Avec le Nantes Trans-jazz Orchestra!

Les soirées sont ouvertes à tout musiciens ou non-musiciens. La seule optique c’est de jouer de l’UltraFreeJazz (genre à inventer) sans aucune contrainte à priori. Les ateliers de Bitches 3 rue de Bitche, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 12 novembre – 20h00 à 23h00

