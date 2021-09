Nantes Les ateliers de Bitches Loire-Atlantique, Nantes Patching circle – Rencontre puredata Les ateliers de Bitches Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Patching circle – Rencontre puredata Les ateliers de Bitches, 15 octobre 2021 18:00, Nantes. Vendredi 15 octobre, 18h00 Sur place Entrée gratuite Le Patching cricle est un groupe ouvert pour échanger sur des patchs puredata, soirée, idées, cercle de patcheurs, infos…etc. Accueillis par Julien Ottavi – l’expert patcher puredata d’APO33

Pure Data (souvent abrégé Pd) est un logiciel de création multimédia interactive couramment utilisé dans les domaines artistique, scientifique et pédagogique. Sa popularité réside notamment dans sa facilité d’utilisation. Plutôt qu’un langage de programmation textuel, Pure Data propose un environnement de programmation graphique dans laquelle l’utilisateur est invité à manipuler des icônes représentant des fonctionnalités et à les brancher ensemble.

(notez qu’il ne s’agit pas d’un atelier ou d’une introduction au PD)

http://puredata.info

