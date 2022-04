Filiason 21 – Musique Industrielle Nantaise (MIN) Les ateliers de Bitches Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Filiason 21 – Musique Industrielle Nantaise (MIN) Les ateliers de Bitches, 23 avril 2022 20:00, Nantes. Samedi 23 avril, 20h00 Sur place Réserver vos billets sur place ou en ligne 5 euros: www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/filiason-21-musique-industrielle-nantaise-min comapo33@gmail.com Les soirées Nantaise de l’expérimentation sonore sont aussi des moments de rencontre entre des musiciens internationaux et des musiciens locaux. Pour cette soirée nous avons mis en avant la scène industrielle nantaise (MIN), des musiciens historiques et aventureux dans la musique industrielle.

Avec :

★Clinch (Harsh Indus K7 nerd) ★Drown (Post-Scorn & Infra DubIndus) https://drown1.bandcamp.com/album/drown

★Nanofamas (Cris et Blast indus) ★Landscapes for Syrinx (Rythmique entêtante et électro-écarlate) ★Fleur Morte (Maelström indus chaotique)

Rencontre chaosIndus entre Clinch, Drown, Nanofamas et Landscapes for Syrinx!! Expérience intense garantit!!! Les ateliers de Bitches 3 rue de Bitche, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 23 avril – 20h00 à 23h00

