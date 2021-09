Nantes Les ateliers de Bitches Loire-Atlantique, Nantes Filiason #17 Les ateliers de Bitches Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Filiason #17 Les ateliers de Bitches, 6 novembre 2021 20:00, Nantes. Samedi 6 novembre, 20h00 Sur place En ligne : 5€ – https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/filiason-17 Sur place : 6€ – tarif normal / 4€ – étudiants/précaires/adhérents Soirée de musique expérimentale, nouvelle, bruitiste et de croisement en tout genre Au programme : Cerf Boiteux – post rock/kraut Rock (Rennes)

https://cerfboiteux.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Cerf-Boiteux-1663489087249180/ Shelly Knotts – Live <coding techno punk glitché (UK)

https://shellyknotts.wordpress.com Foxtrt (Paris/Nantes)

Duo FOXTRT : tambour objets / Guillaume Ertaud / guitare électrique / Xavier Mussat AlgoNoiseOrchestra (Nantes/World) – Orchestre hybride de live coding post-noise électronique

AlgoNoiserz du monde entier regroupent leur force pour une ultime session de livecoding.

https://fibrrrecords.bandcamp.com/album/dropping-symphony Les ateliers de Bitches 3 rue de Bitche, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 6 novembre – 20h00 à 23h59

