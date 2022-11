THE GROOVE MACHINE L’ENCHANTIER Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 The Groove Machine est un groupe Nantais, situé plus exactement sur la ville de Vertou. La prédominance de la Soul Funk, le Funk Rock et le Jazz Funk rassemble ces membres. Imaginez la fusion d’ Amy Winehouse avec le feeling de James Brown et la fureur de Funkadelic… Ça y est, vous y êtes, ce groupe de « Groove » mélangeant compositions et reprises ne pourra pas vous laisser indifférent. Leur musique prend tout son essor à la fois dans leur improvisation et leur écriture en amont. Chant : Mélissa

Clavier : Théo

Guitare : Fred

Basse : Philippe

L'ENCHANTIER 85 Boulevard Dalby, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h00 à 21h30

