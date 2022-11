BASIC PARTNERS L’ENCHANTIER Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BASIC PARTNERS L’ENCHANTIER, 25 novembre 2022 20:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Après de nombreux rebondissements, 3 étoiles à l’allure de bikinis et de gambas, le quatuor se forme autour d’un solide bolide nommé Partner et s’inscrit dans un cycle post – punk au bpm krautovibrant. Sombre et lumineux, portant la lance de Crows / Idles / Viagra Boys, Basic Partner est un aller simple vers ce bataillon du ciel qui nous charge et décharge en électricité. L’ENCHANTIER 85 Boulevard Dalby, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'ENCHANTIER Adresse 85 Boulevard Dalby, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville L'ENCHANTIER Nantes Departement Loire-Atlantique

L'ENCHANTIER Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

BASIC PARTNERS L’ENCHANTIER 2022-11-25 was last modified: by BASIC PARTNERS L’ENCHANTIER L'ENCHANTIER 25 novembre 2022 20:00 L'ENCHANTIER Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique