VIZU LE RAFIOT Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VIZU LE RAFIOT, 25 novembre 2022 20:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Visualize est membre fondateur du collectif et association ScratchLAB et co- fondateur du projet nantais Kontrol Yo Handz, qui promeut et développe la culture du Turntablism (art d’utiliser la platine vinyle comme un instrument de musique à part entière), notemment avec la KONTROL YO HANDZ WEST BATTLE. Il est aussi vainqueur de la battle DJ mondialement reconnue Redbull Thr3estyle (Rennes 2011). LE RAFIOT 6 rue Saint-Nicolas, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LE RAFIOT Adresse 6 rue Saint-Nicolas, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LE RAFIOT Nantes Departement Loire-Atlantique

LE RAFIOT Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

VIZU LE RAFIOT 2022-11-25 was last modified: by VIZU LE RAFIOT LE RAFIOT 25 novembre 2022 20:00 LE RAFIOT Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique