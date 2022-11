PRH LE PETIT MARAIS, 26 novembre 2022 21:30, Nantes.

Samedi 26 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

PRH est un groupe de rock électro humoristique Nantais fondé en 2019 par les trois membres actuels ! Le but est très simple, dépasser les limites de la connerie avec style et musicalité ! Avec PRH on twerk, on bouge, on transpire et surtout on rigole !

LE PETIT MARAIS 15 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 21h30 à 23h00