DIVINE AND THE QUEENS LE PETIT MARAIS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DIVINE AND THE QUEENS LE PETIT MARAIS, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Divine and the Queens est un collectif artistique qui rassemble des personnes engagées partageant un socle de valeurs autour de la culture gay et queer. https://www.divineandthequeens.com/

https://instagram.com/divineandthequeens?igshid=YmMyMTA2M2Y= youtu.be/790EsNdsbQ0 LE PETIT MARAIS 15 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LE PETIT MARAIS Adresse 15 rue Kervégan, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LE PETIT MARAIS Nantes Departement Loire-Atlantique

LE PETIT MARAIS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

DIVINE AND THE QUEENS LE PETIT MARAIS 2022-11-25 was last modified: by DIVINE AND THE QUEENS LE PETIT MARAIS LE PETIT MARAIS 25 novembre 2022 21:00 LE PETIT MARAIS Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique