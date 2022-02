le printemps des amis le pavillon nantes, 25 mars 2022 15:00, Nantes.

25 mars – 29 avril Sur place gratuit twopoints.contact@gmail.com, 0663548931

Pour sa résidence au PAVILLON, Gaëlle Le Guillou s’offre la possibilité de jouer avec une proposition artistique « LE PRINTEMPS DES AMIS », tout en couleur et au pinceau sur de grands formats de papier. À partir de photographies de pique nique en bord de loire, balade à vélo, rencontres festives et apéritives, elle construit un univers dessiné à l’acrylique, scènes de la vie quotidienne qui racontent avec fantaisie et humour l’amitié.

Le sujet choisi aujourd’hui dans cette proposition s’inscriit dans l’histoire de l’art ou les sujets peints relatant des instants de la vie quotidienne ont alimentés le travail des artistes depuis le XIX siècle.

Le trait de pinceau de couleur noir de Gaêlle Le Guillou est vif et précis. Réhaussé de couleurs qui se supersposent, des motifs floraux viennent joyeusement s’installer pour figurer l’espace. Dans sa proposition on retrouve le geste et le graphisme qui anime son travail de céramique. Pour son exposition de fin de résidence qui a lieu du vendredi 25 mars au samedi 30 avril 2022, elle présente ses peintures en jouant avec le volume du format de papier par des installations murales dans l’espace.

En amont de l’exposition dès le 7 mars 2022, elle investit également le dispositif Affichage d’Artistes sur l’espace public avec une proposition en noir et blanc d’une scène d’amis joueurs.

le pavillon nantes 147 route de sainte-luce 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

