sensiblement parallèle à la surface Le Pavillon Maison de quartier Bottière, 3 décembre 2021 15:00, Nantes.

3 décembre 2021 – 22 janvier 2022 Sur place entrée libre

Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier, se réunissent pour la seconde fois avec une proposition qui raconte la mémoire des paysages traversés, vécus, empruntés, imaginés.

Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier, co-fondateur de l’association TWO POINTS se réunissent pour la seconde fois avec une proposition qui raconte la mémoire des paysages traversés, vécus, empruntés, imaginés…

Le paysage se distingue de la nature dans la mesure où il n’existe qu’à travers ceux qui le regardent ; il est une portion de la nature transformée en représentation, en image à regarder ou à réfléchir. Chacun le regarde avec sa sensibilité propre à travers le filtre de son histoire personnelle, de sa culture et de ses centres d’intérêts. Les paysages font résonance à un vécu et leur simple évocation réactive des émotions. Des souvenirs qui rendent visibles et sensibles des espaces comme s’ils étaient présents tout en étant révolus. A travers des tirages plans, un motif imprimé, des dessins, des monotypes et une vidéo, Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier mêlent leurs souvenirs pour créer un territoire emprunt de réalité et d’imaginaire. Leur démarche artistique respective donnent naissance à un récit sensible, une géographie singulière.

Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

vendredi 3 décembre – 15h00 à 19h00

samedi 4 décembre – 15h00 à 19h00

mercredi 8 décembre – 15h30 à 18h00

jeudi 9 décembre – 15h30 à 18h00

vendredi 10 décembre – 15h30 à 18h00

samedi 11 décembre – 15h30 à 18h00

mercredi 15 décembre – 15h00 à 18h00

jeudi 16 décembre – 15h00 à 18h00

vendredi 17 décembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 décembre – 15h00 à 18h00

mercredi 22 décembre – 15h00 à 19h00

jeudi 23 décembre – 15h00 à 19h00

mercredi 5 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

jeudi 6 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

vendredi 7 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

samedi 8 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

mercredi 12 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

jeudi 13 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

vendredi 14 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

samedi 15 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

mercredi 19 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

jeudi 20 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

vendredi 21 janvier 2022 – 15h00 à 19h00

samedi 22 janvier 2022 – 15h00 à 19h00