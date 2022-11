Relations parallèles #2 Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Relations parallèles #2 Le Pavillon Maison de quartier Bottière, 30 novembre 2022 15:00, Nantes. 30 novembre 2022 – 21 janvier 2023 Sur place http://assotwopoints.blogspot.com

Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier racontent le paysage et sa mémoire à travers la graine semée par l’homme ou portée par le vent. Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier, co-fondateur de l’association TWO POINTS se réunissent pour raconter le paysage et sa mémoire à travers la graine semée par l’homme ou portée par le vent. Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique mercredi 30 novembre – 15h00 à 18h00

jeudi 1er décembre – 15h00 à 18h00

vendredi 2 décembre – 15h00 à 18h00

samedi 3 décembre – 15h00 à 18h00

mercredi 7 décembre – 15h00 à 18h00

jeudi 8 décembre – 15h00 à 18h00

vendredi 9 décembre – 15h00 à 18h00

samedi 10 décembre – 15h00 à 18h00

mercredi 4 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

jeudi 5 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

vendredi 6 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

samedi 7 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

mercredi 11 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

jeudi 12 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

vendredi 13 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

samedi 14 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

mercredi 18 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

jeudi 19 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

vendredi 20 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

samedi 21 janvier 2023 – 15h00 à 18h00

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Pavillon Maison de quartier Bottière Adresse 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes Ville Nantes Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes Departement Loire-Atlantique

Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Relations parallèles #2 Le Pavillon Maison de quartier Bottière 2022-11-30 was last modified: by Relations parallèles #2 Le Pavillon Maison de quartier Bottière Le Pavillon Maison de quartier Bottière 30 novembre 2022 15:00 Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes

Nantes Loire-Atlantique