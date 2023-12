paysage intérieur Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes Nantes, 6 décembre 2023, Nantes.

6 décembre 2023 – 19 janvier 2024

Le Pavillon présente Paysage intérieur, une exposition de Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier.

Le Pavillon présente Paysage intérieur, une exposition de Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier.

Sébastien Lemazurier étudie l’architecture à l’école des beaux-arts du Mans puis développe, à l’école des beaux-arts de Nantes, un travail plus intime ou il engage la participation du spectateur. Une première installation aux bains-douches municipaux de Nantes en 2001 lui permet d’associer ces deux axes : investir un espace, un lieu dans sa fonction, s’en imprégner, laisser une trace, aller à la rencontre d’un public, se raconter à lui et le faire devenir spectateur. Il y présente une série de photographies issue de son quotidien ainsi qu’une vidéo sur laquelle on le voit prendre une douche. Se mettant ainsi en scène, il mêle à l’espace et aux usagers un récit intime, provoque une rencontre dans le but de questionner le public sur sa propre présence, sa perception du lieu et sur l’image qu’il a de l’individu masculin. Il investira, sur ce même procédé, des jardins publics, une piscine, des bibliothèques…

» Depuis mes études à l’école des Beaux Arts et mes premières installations j’emprunte, dans mon travail, les codes de la relation amoureuse (attente, rencontre, déclaration, gêne, absence,…) et j’interroge l’image que l’on a de l’individu masculin. De la même manière, j’investis des lieux avec la nécessité de m’en imprégner, de laisser une trace et d’accorder une place importante à la rencontre avec le public. Depuis notre arrivée au PAVILLON, j’interroge la place que prend le récit personnel dans ma production artistique à la croisée de ce que je ressens et vis dans ce quartier. »

Les propositions artistiques de KELIG HAYEL sont protéiformes, dessins, livres et installation in situ. Elles s’articulent autour d’un axe majeur, une écriture dessinée, représentation sensible d’un territoire, pensé comme un système de relations articulant deux composantes, la mémoire et le paysage.

Je pars des lieux de ma mémoire, espace ou le présent enferme distinctement l’image sans cesse grandissante du passé. Deux moments se contractent l’un dans l’autre, puisque l’un n’a pas encore disparu quand l’autre paraît. Le présent qui dure se divise à chaque instant en deux directions, l’une orientée et dilatée vers le passé, l’autre se contractant vers l’avenir. Le paysage dont je fais le récit, prend essence dans cet espace d’abstraction. Le paysage est une portion de la nature transformée en image à regarder ou à réfléchir. Chacun le regarde avec sa sensibilité à travers le filtre de son histoire personnelle et de sa culture. Les paysages font résonances à un vécu et leur évocation active des sensations, des souvenirs qui rendent visibles et sensibles des espaces comme s’ils étaient présents tout en étant révolus. Chaque proposition artistique est à la fois même et différente, et c’est dans ce maigre interstice que la répétition, dans le motif, la matrice, l’empreinte permet de figurer le paysage. Le travail joue sur un enchevêtrement d’interprétations possibles toutes renforcées par leur cohabitation.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 147 route de Sainte-Luce Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique